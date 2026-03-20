На Западе российскую «Вербу» признали угрозой для F-35 в Иране

MWM: Российский ПЗРК «Верба» сможет сбивать низколетящие F-35 в Иране

Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» может представлять угрозу для низколетящих истребителей пятого поколения F-35 в Иране, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало сообщения о том, что удар по американскому F-35 в центральной части Ирана был совершен ракетой комплекса Majid (также упоминается как AD-08) с инфракрасной головкой самонаведения. Журнал отмечает, что ракета российской «Вербы» оснащена трехдиапазонной головкой самонаведения, что дает ей «качественное преимущество против современных средств противодействия».

Исходя из вышеизложенного, MWM приходит к выводу, что поставки российских ПЗРК «сделают воздушное пространство Ирана одним из самых сложных для проникновения [авиации противника] на малых высотах».

Журнал отмечает, что задержки в модернизации программного обеспечения версии Block 4 требуют от F-35 полетов на малых высотах, что делает их уязвимыми для ударов комплексов вроде Majid и «Верба».

В феврале портал Defence Network заметил, что ПЗРК «Верба» оснащен уникальной головкой самонаведения, которая позволяет эффективно обнаруживать различные цели.

В том же месяце обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу заявил, что ПЗРК «Верба», которые Иран может купить у России, будут бесполезны против Военно-воздушных сил США.

Также в феврале газета The Financial Times со ссылкой на российские документы и несколько источников рассказала, что Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках 500 пусковых установок ПЗРК и 2500 ракет к ним на общую сумму 500 миллионов евро.