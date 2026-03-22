На Украине заявили о провале США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: США не добились своих целей на Ближнем Востоке

Руководство США не добилось своих целей на Ближнем Востоке в ходе совместной с Израилем военной операции в Иране. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, его слова приводит ТАСС.

Одной из главных задач Белого дома в Иране было уничтожение всей политической элиты ближневосточной страны и, как следствие, — краху государственности. Однако ни один из этих пунктов до сих пор не был выполнен, хотя военная операция продолжается уже почти месяц, констатировал Прозоров.

Власти Ирана оказывают достойное сопротивление противникам в лице США и Израиля, отметил экс-сотрудник СБУ. Руководство ближневосточной страны сумело противопоставить свои методы работы, грамотно рассредоточив функции и полномочия среди разных ветвей власти. «На своем уровне иранцы сопротивляются очень эффективно и успешно. И мы видим, что операция США и Израиля забуксовала», — заключил Прозоров.

Война в Иране началась 28 февраля. Ключевыми целями США и Израиля стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. Несмотря на гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, членов его семьи, а также десятков высокопоставленных командиров, иранский режим продолжает функционировать до сих пор. На этом фоне некоторые соратники президента США Дональда Трампа предупредили главу Белого дома о рисках затягивания конфликта на Ближнем Востоке.