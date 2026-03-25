00:17, 25 марта 2026

Бразильский футболист «Зенита» Нино назвал Толстого любимым русским писателем
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: ЗЕНИТ / YouTube

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марсилио Флоренсио Мота Фильо (Нино) в интервью YouTube-каналу команды назвал любимого русского писателя.

Футболист заявил, что питает особую симпатию ко Льву Толстому. «Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой», — признался он, добавив, что и сам является верующим человеком.

В декабре Нино дал первое интервью на русском языке. Футболист заявил, что ему в этом нужно помочь и добавил, что постарается проводить все дальнейшие интервью на этом языке.

Нино перешел в «Зенит» в 2024 году. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

    Последние новости

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

    На Украине пригрозили Трампу

    Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

    Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

    «Окно возможностей прикрылось». США пытаются начать переговоры с Ираном. Почему Тегерану это не выгодно?

    Вучич рассказал о конце международного права

    Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

    Трамп выступил с очередной угрозой в сторону Ирана

    Хегсет заявил о готовности США продолжать переговоры «с помощью бомб»

    Все новости
