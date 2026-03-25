Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

Бразильский футболист «Зенита» Нино назвал Толстого любимым русским писателем

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Марсилио Флоренсио Мота Фильо (Нино) в интервью YouTube-каналу команды назвал любимого русского писателя.

Футболист заявил, что питает особую симпатию ко Льву Толстому. «Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, измененная верой», — признался он, добавив, что и сам является верующим человеком.

В декабре Нино дал первое интервью на русском языке. Футболист заявил, что ему в этом нужно помочь и добавил, что постарается проводить все дальнейшие интервью на этом языке.

Нино перешел в «Зенит» в 2024 году. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.