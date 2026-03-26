Звезды Голливуда внезапно стали выглядеть одинаково. Что с ними произошло?

«Лента.ру»: Кидман и Пэлтроу стали выглядеть одинаково из-за косметологии

Вслед за обсуждением нарядов гостей прошедшего «Оскара» поклонники обратили внимание на неожиданное сходство мировых знаменитостей. Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу не только внезапно помолодели, но и стали выглядеть одинаково. В сети тут же принялись строить различные теории, а пластические хирурги объяснили изменения во внешности звезд новым стандартом красоты, так называемым «новым голливудским лицом». Что на самом деле с ними произошло — разбиралась «Лента.ру».

Почему звезды стали выглядеть одинаково

После недавней церемонии премии «Оскар» пластические хирурги и косметологи заговорили о «новых голливудских лицах», пришедших на смену старым стандартам красоты.

Речь идет о поразительном сходстве звезд A-листа, которые стали выглядеть значительно моложе своих лет, не имея при этом видимых следов пластики на лице. Они демонстрировали гладкую кожу, отсутствие кругов под глазами, подтянутые скулы и четко очерченную линию челюсти, которые обычно достигаются долгой и многоэтапной работой косметологов.

«Все эти эстетические признаки молодости позволяют Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Гвинет Пэлтроу выглядеть безупречно и быть готовыми к съемкам в любых условиях», — заявил хирург Джулиан де Сильва.

Гвинет Пэлтроу на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» Фото: Arturo Holmes / Getty Images

У всех троих прекрасно оформлена область вокруг глаз, они выглядят естественно открытыми, свежими, а брови слегка приподняты. Их средняя часть лица хорошо поддерживается от области под глазами и заканчивая скулами и верхней частью щек. Эти зоны идеально совпадают с остальной частью лица, создавая гармоничный образ Гизем Сейменоглу врач-косметолог

Пока поклонники гадают, решались ли артистки на глобальное хирургическое вмешательство, сами звезды высмеивают подобные подозрения. Хэтэуэй шутила в соцсетях, что помолодела благодаря чрезмерно тугой прическе.

Как добиться «голливудского лица»

По словам Сильвы, «голливудское лицо» действительно не терпит чрезмерной коррекции. Сейчас косметологи тщательно подбирают дозы ботокса, которые призваны разглаживать морщины на лбу и в области межбровья.

Николь Кидман на красной дорожке премии «Оскар» Фото: Matei Horvath / FilmMagic / Getty Images

Еще одной определяющей характеристикой нового стандарта красоты стали полные, приподнятые щеки, от которых раньше женщины поголовно избавлялись, желая добиться худого лица. «Суть в том, чтобы верхняя часть лица выглядела не застывшей, а расслабленной и молодой, как у Энн Хэтэуэй и Николь Кидман», — пояснил хирург.

Лазерная шлифовка, микронидлинг и радиочастотные технологии улучшают качество кожи и делают ее более упругой

Хотя знаменитости избегают разговоров о своем преображении, Сильва убежден, что четкого контура лица, как у Хэтэуэй, Кидман, Пэлтроу и других актрис, можно достичь преимущественно с помощью подтяжки или мини-лифтинга. А свежесть лицу придают блефаропластика или инъекции филлеров в носослезную бороздку.

Энн Хэтэуэй позирует перед фотографами на церемонии вручения премии «Оскар» Фото: Lexie Moreland / WWD via Getty Images

Секрет «голливудского лица» заключается в естественном эффекте, который сохраняет гармонию всех черт, разглаживает морщины и поддерживает контуры средней части лица, отмечает пластический хирург из Калифорнии Прем Трипати. Однако добиться подобного эффекта все еще невозможно без участия косметологов и хирургов, добавляет он.

Большинство знаменитостей сегодня не просят кардинальных изменений. Как правило, им нужно лицо, готовое к фотосъемке, которое при этом будет выглядеть естественно даже при съемке крупным планом. Основной акцент делается на деликатном уходе, а не на трансформации, на сохранении структуры лица и предотвращении явных признаков старения Джулиан де Сильва пластический хирург

Противоположность «нового голливудского стандарта» — естественное старение

Далеко не все звезды пристрастились к новым методам омоложения. Косметолог Гизем Сейменоглу обратила внимание на внешность 52-летней Хайди Клум на красной дорожке «Оскара». По ее словам, лицо звезды выглядит полнее в сравнении с другими коллегами, ему свойственен нечеткий контур.

Переизбыток филлера в щеках или средней части лица может создать ощущение тяжести и диспропорции, а недостаточная поддержка в средней части лица может сделать лицо более плоским или непропорциональным. Таким образом под ярким светом лицо будет казаться уставшим Гизем Сейменоглу врач-косметолог

Многие знаменитости и вовсе предпочитают естественное старение, вызывая у поклонников восхищение. Среди таких звезд — австралийская киноактриса Айла Фишер.

«На ее лбу и в области между бровями видны горизонтальные морщины, и, возможно, она не прибегала ни к каким процедурам в области глаз, рта и нижней части лица», — пришла к выводу Сейменоглу.

Разумный подход к старению также выбирают актрисы Памела Андерсон, Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер и Хелен Миррен. Знаменитости могут не только блистать на красной дорожке без макияжа, но и прославлять свой возраст.

«Гораздо лучше стареть беззастенчиво. Примите это как должное и двигайтесь дальше. Вы умираете молодыми — или стареете. Середины нет! Так что наслаждайтесь этим», — призывает 80-летняя Миррен.

И хотя каждый артист по-прежнему остается привлекательным, выбирая свой путь старения, представители «новых голливудских лиц» все же выглядят более подтянутыми и гармоничными в своих образах, заключают эксперты.