21:34, 26 марта 2026

Российский вратарь признался в ностальгии по родине

Владислав Уткин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский вратарь ПСЖ Сафонов признался в ностальгии по родине. Его слова приводит ТАСС.

«Для меня вообще не только выход на стадион, но и вся поездка наполнены приятными эмоциями, ностальгирую, живу в том же номере, сижу в раздевалке там, где был в начале карьеры. Все наполнено положительными эмоциями», — рассказал Сафонов.

Вратарь сыграет в основном составе сборной России в товарищеском матче с командой Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре 27 марта, начало в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Сафонов провел 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. В семи играх он сохранил свои ворота на замке. Ранее Сафонов вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов после того, как сделал девять сейвов и оформил голевую передачу в гостевом матче 1/8 финала турнира с «Челси».

Сафонов является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». Он выступал в его составе с 2017 по 2024 годы.

