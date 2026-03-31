14:44, 31 марта 2026Бывший СССР

В России нашли подтверждение пропуска дронов ВСУ Латвией

Политолог Ермолаев: Латвия ограничила полет авиации для пропуска дрона ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новоти

Власти Латвии с 19 февраля до конца года ограничили полет авиации в зоне следования упавшего дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), что может указывать на подготовку прибалтийской республики к пропуску атаковавших Россию беспилотников. Об этом в Telegram-канале заявил политолог Дмитрий Ермолаев.

«Латвия с 19 февраля до конца года ввела ограничение по требованию национальных военных властей для пролета авиации с 17:00 до 04:00 (по местному времени) в той зоне, где совершал полет упавший украинский дрон, задействованный ВСУ в операции против России», — написал он.

Эксперт подчеркнул, что хотел бы услышать комментарий министра обороны Латвии Андриса Спрудса о причине закрытия полетов. Он также заявил, что предоставление воздушного пространства для ударов по территории другой страны делает прибалтийскую республику участницей конфликта.

25 марта на территории Латвии упал беспилотник. Впоследствии президент страны Эдгар Ринкевич подтвердил, что орудие было украинским.

Впоследствии Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. При этом в Минобороны Латвии данную информацию опровергли.

