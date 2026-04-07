Производителю «Цирконов» назначили главу

ТАСС: Исполняющим обязанности главы выпускающего «Цирконы» НПО стал Дергачев

Первого заместителя генерального директора НПО машиностроения, которое выпускает гиперзвуковые ракеты «Циркон», Александра Дергачева назначили исполняющим обязанности гендиректора предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Дергачев исполняет обязанности гендиректора — генконструктора», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о смерти Героя Труда России Александра Леонова, который возглавлял НПО машиностроения. Это предприятие выпускает сверхзвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) «Оникс» и гиперзвуковые ПКР «Циркон». Также НПО производит береговые ракетные комплексы «Бастион» и поддерживают эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ.

В январе Леонов сообщил, что НПО машиностроения нарастило выпуск изделий в 2025 году.