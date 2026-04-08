Симоньян рассказала Кудрявцевой о раке и болезни Кеосаяна

Маргарита Симоньян рассказала о раке в программе «Секрет на миллион» на НТВ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поучаствовала в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Анонс выпуска опубликовал The Voice.

Симоньян рассказала ведущей передачи Лере Кудрявцевой о том, как переживала болезнь и смерть мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также о своем онкологическом заболевании. Говоря о покойном супруге, журналистка не смогла сдержать слез.

«Спустя семь месяцев глубокого траура Маргарита Симоньян раскроет свой трагический секрет на миллион: как всего за год на ее хрупкие плечи обрушилось столько горя, что не пожелаешь и врагу», — заявили в анонсе передачи. Выпуск выйдет на НТВ в субботу, 11 апреля.

Ранее Симоньян раскрыла новые подробности лечения от рака. Она рассказала, что из-за стресса у нее, по словам врачей, началось «ураганное» течение болезни.

О том, что у Симоньян обнаружили онкологическое заболевание, стало известно в сентябре 2025 года. Кеосаян тогда находился в коме, в которую впал после клинической смерти. В конце сентября режиссера не стало.

