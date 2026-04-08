Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:21, 8 апреля 2026Мир

США отреагировали на приостановку прохода судов через Ормузский пролив

Белый дом: Ливан не входит в сделку о прекращении огня с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Израильский удар по пригородам Бейрута, Ливан, 8 апреля 2026 года. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливан не является частью сделки о прекращении огня с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит Axios.

«Ливан не является участником соглашения о прекращении огня», — заявила представитель американской администрации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Отмечается, что крупномасштабная атака основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

В ответ на это, Иран начал рассматривать возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия. Помимо этого, Иран остановил проход судов через Ормузский пролив.

Иранский источник агентства Tasnim указал, что Исламская Республика готова применить силу, если США «не в состоянии сдержать своего агрессивного пса на Ближнем Востоке», имея в виду Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей скрывать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Бахрейн впервые с 28 февраля открыл небо

    Последствия скорого снегопада в Москве оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok