США отреагировали на приостановку прохода судов через Ормузский пролив

Белый дом: Ливан не входит в сделку о прекращении огня с Ираном

Ливан не является частью сделки о прекращении огня с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит Axios.

«Ливан не является участником соглашения о прекращении огня», — заявила представитель американской администрации.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Отмечается, что крупномасштабная атака основана на точных разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель.

В ответ на это, Иран начал рассматривать возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан, обвиняя израильскую сторону в нарушении временного перемирия. Помимо этого, Иран остановил проход судов через Ормузский пролив.

Иранский источник агентства Tasnim указал, что Исламская Республика готова применить силу, если США «не в состоянии сдержать своего агрессивного пса на Ближнем Востоке», имея в виду Израиль.