20:11, 10 апреля 2026Экономика

Еще одно крупное судно застряло в Персидском заливе

ANSA: Судно Grande Torino компании Grimaldi не смогло покинуть Ормузский пролив
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Еще одно крупное судно не смогло покинуть Ормузский пролив из-за опасений ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом сообщает агентство ANSA.

Речь идет о судне Grande Torino, принадлежащем итальянской компании Grimaldi. Экипаж пришвартовал его в Абу-Даби для пополнения провизии после того, как более месяца стояло на якоре в ожидании возможности пересечь Ормузский пролив. На борту находятся загруженные в Японии и Китае автомобили. Конечными пунктами назначения числятся европейские порты.

В настоящее время экипаж, состоящий из трех итальянских офицеров и 18 филиппинских моряков, ждет от властей Ирана разъяснений касательно условий прохождения иностранных судов через важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию. Ответа от Тегерана пока не поступало, уточняется в материале.

До этого с проблемами при попытке покинуть Ормузский пролив столкнулись два сверхбольших контейнеровоза китайской компании COSCO Shipping Lines. Экипажи крупногабаритных судов несколько раз кардинально меняли курс, но все равно не смогли пересечь опасную логистическую артерию. Спустя продолжительное время власти Ирана в итоге разрешили им проследовать в нужном направлении.

После объявленного Ираном и США двухнедельного перемирия в акватории Ормузского пролива, как уточняло агентство Bloomberg, заблокированными оказались более 800 судов, в том числе 426 нефтетанкера и несколько сотен сухогрузов. Экипажи застрявших в акватории транспортных средств, пояснили эксперты, пытаются добиться от властей Ирана конкретных условий прохода через пролив. Однако из-за большого скопления судов подобная процедура может затянуться по времени, отмечают эксперты.

