13:50, 10 апреля 2026Спорт

Россиянин поставил на матч с участием «Барселоны» и выиграл почти 1,4 миллиона рублей

Россиянин выиграл почти 1,4 миллиона рублей, поставив на матч «Барселоны» в ЛЧ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Клиент букмекерской компании (БК) поставил чуть больше миллиона на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку во время игры с коэффициентом 1,35. Он спрогнозировал, что в матче будет забито не больше двух мячей.

Матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0, и ставка россиянина сыграла. Его выигрыш составил почти 1,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что победа «Баварии» принесла россиянину 1,2 миллиона рублей. Немецкий клуб переиграл «Реал» на выезде в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1.

