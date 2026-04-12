Роднина отказалась считать Трампа другом России

Депутат Госдумы Роднина отказалась считать лидера США Трампа другом России

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать лидера США Дональда Трампа другом России. Ее слова приводит Sport24.

«Кто его считал другом? Вы что, не знаете, какая у США доктрина? У них Китай, а следующая страна — Россия. В такой ситуации у нас с Америкой могут быть партнерские отношения, деловые и финансовые, но не дружественные», — сказала Роднина.

Ранее известная в прошлом спортсменка оценила слова живущей в США дочери Алены Миньковской, которая раскритиковала политику США в отношении Ирана. «Она — взрослый и самостоятельный человек со своим мнением. Давить на нее как мать или как политик не нахожу нужным», — заявила парламентарий.

Роднина жила и работала в Америке с 1990 по 2002 год. Свое решение вернуться она объяснила тем, что считает Россию своим домом.