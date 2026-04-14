Девять стран выступили против допуска российских пловцов с флагом

Союз плавания стран Северной Европы выступил против допуска россиян с флагом

Эстонская федерация плавания, председательствующая в Союзе плавания стран Северной Европы, решительно выступила против решения Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с национальными флагами и гимнами. Об этом сообщается на сайте организации.

Эстонская организация провела серию консультаций с партнерами по региону и подтвердила отсутствие поддержки спорного решения. Несогласие было официально доведено до European Aquatics, однако устав европейской федерации делает постановления World Aquatics обязательными для всех членов, включая Эстонию.

Президент Эстонской федерации Эркки Суси подчеркнул: несмотря на протесты, атлеты северных стран продолжат участие в турнирах, чтобы не страдать от политических разногласий. При этом ни одна из стран Северной Европы не будет подавать заявки на проведение международных соревнований по плаванию в ближайшие годы, пока ситуация не изменится.

Союз объединяет девять стран: Эстонию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Исландию и Фарерские острова.

Ранее бюро World Aquatics объявило о решении допустить россиян и белорусов к турнирам с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.