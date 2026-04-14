10:20, 14 апреля 2026Спорт

Роднина отреагировала на отказ сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

Роднина заявила, что сборная Украины по водному поло действует себе во вред
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на отказ сборной Украины по водному поло играть с командой России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что украинцы действуют себе во вред. «Они хотят себя поставить отдельно? Единственное их достижение, что они давно стоят в какой-то позе», — посчитала она.

Сборная Украины отказалась участвовать в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира с российской командой. Ей было присуждено техническое поражение со счетом 5:0.

Тренер сборной Украины Алексей Шведов объяснил бойкот матча. Он заявил, что его команда не может играть против страны-агрессора.

