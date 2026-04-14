Роднина отреагировала на отказ сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

Роднина заявила, что сборная Украины по водному поло действует себе во вред

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на отказ сборной Украины по водному поло играть с командой России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что украинцы действуют себе во вред. «Они хотят себя поставить отдельно? Единственное их достижение, что они давно стоят в какой-то позе», — посчитала она.

Сборная Украины отказалась участвовать в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира с российской командой. Ей было присуждено техническое поражение со счетом 5:0.

Тренер сборной Украины Алексей Шведов объяснил бойкот матча. Он заявил, что его команда не может играть против страны-агрессора.