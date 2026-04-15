Долина вышла в свет в люксовом образе после скандала с квартирой

Певица Долина вышла в свет в украшениях Schiaparelli после скандала с квартирой

Советская и российская певица Лариса Долина вышла в свет в люксовом образе после скандала с квартирой. Кадры со звездного вечера в Большом театре опубликовал светский журналист Феликс Грозданов на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

70-летняя артистка посетила гала-концерт VIII Международной музыкальной премии Bravo в наряде и украшениях французского люксового бренда Schiaparelli. Так, Долина предстала перед камерами в облегающем бархатном платье с золотистой молнией. Ее образ дополнили массивная цепь-колье с подвеской в форме ключа и асимметричные серьги в виде губ, ушей и носа.

В разговоре с журналистами знаменитость отметила, что очень любит вещи Schiaparelli. «Он очень забавный. Я люблю оригинальные вещи. Я не гоняюсь за брендами. Если это слишком дорого, я не беру. Не потому, что мне жалко денег, а потому, что я знаю, что это платье или украшение когда-нибудь выйдет из моды», — подчеркнула она.

В августе 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда певица поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры осталась без жилья и не получила обратно деньги.

16 декабря 2025 года Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье на решение суда предыдущей инстанции вернуть квартиру Долиной. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу.