13:40, 15 апреля 2026

Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С Героем России Алексеем Асылхановым, загадочно пропавшим в Юрге Кемеровской области больше десяти дней назад, мог произойти несчастный случай. Эту версию привел криминалист Михаил Игнатов в беседе с aif.ru.

По его мнению, ветеран специальной военной операции (СВО) мог поехать со знакомыми, например, на застолье. «Участники могли повздорить, пырнуть ножом или что-то еще сделать, он умер. Тело спрятали где-нибудь, и все, и никто ничего не знает, никто ничего не видит», — допустил собеседник издания.

Что известно о молодом Герое России

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Однако Игнатов считает, что шанс найти Асылханова живым еще есть, так как объективных данных о его смерти нет.

Ранее частный детектив Намиг Аббасов предположил, что исчезновение Асылханова может быть связано с его семьей. По мнению сыщика, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о проблемах.

Об исчезновении награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было. 14 апреля жена ветерана объявила о беременности.

