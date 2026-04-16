Соединенные Штаты пообещали держать блокаду Ирана «столько, сколько потребуется»

Шеф Пентагона Хегсет: США будут вести блокаду Ирана столько, сколько потребуется

Соединенные Штаты будут вести блокаду иранских портов в Ормузском проливе сколько, сколько посчитают нужным. Об этом на брифинге сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет, трансляцию ведет издание The Guardian.

«Столько, сколько потребуется, мы будем поддерживать блокаду», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Хегсет также подчеркнул, что США будут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана, если тот примет неверные решения.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.