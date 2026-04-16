В России заявили о дурном тренде из-за записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы

Предсмертное видео военблогера Воеводы назвали дурным трендом

Предсмертное видео автора Telegram-канала «Воевода вещает», летчика ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта Алексея Земцова назвали дурным трендом. Такое мнение высказали администраторы Telegram-канала «Два майора».

По мнению авторов поста, тема смерти среди военблогеров становится дурным трендом, дискредитирующим работу коллег по цеху. Записавшего видео Земцова призвали помогать Российской армии вместо совершения подобных действий.

«Самоубийство — страшный грех. А тут здоровый обученный военный вместо того, чтобы положить жизнь в боях за Родину в сложный момент, говорит о том, что наложит на себя руки. Хочешь умереть? Иди воюй. Хоть пешком и инкогнито. Не можешь? Плети сети. Страна годами не для того тебя обучала и растила, чтобы ты свою жизнь так потратил», — говорится в публикации.

В ночь на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появился пост с тремя видео, в которых Земцов рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео пилот заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он воспользовался «правом последней офицерской чести» и совершил самоубийство. Однако в его окружении ему не поверили.

Позднее Воевода вышел на связь и выдвинул требование удалить пост о якобы совершенной им краже. По данным Baza, он, предположительно, находится на юге России.