16:41, 16 апреля 2026Россия

Записавший предсмертное обращение военблогер Воевода выдвинул требование

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Автор канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, вышедший на связь после записи предсмертного видео, потребовал удалить пост о якобы совершенной им краже. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне», который Воевода вел до лета 2023 года.

Ранее Земцова обвинили в присвоении денег, предназначавшихся экипажу Ка-52 за уничтожение американской боевой машины пехоты Bradley.

«Мне звонит погибший и требует удалить это, а иначе он что-то про нас выдумает в инфополе», — пишет автор поста.

В подтверждение этих слов приложен скриншот с экрана телефона, на котором видно входящий вызов от абонента, записанного в контактах как Воевода. Согласно времени на дисплее, звонок поступил в 17:30 по екатеринбургскому времени (15:30 по московскому).

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появились три видео, на которых Земцов заявил о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии.

Однако через несколько часов после публикации выяснилось, что Воевода жив. По данным Shot, родственники не дали ему совершить задуманное, и сейчас он находится в бегах после того, как самовольно оставил часть. В свою очередь, Baza уточнила, что офицер скрывается на юге России. О том, что Земцов вышел на связь, сообщали и его коллеги-военблогеры.

