«Наш регион стал прифронтовым». В Ленобласти хотят привлечь резервистов для защиты от налетов дронов ВСУ

Дрозденко заявил о создании мобильных групп резервистов в Ленобласти против БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о планах привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотников. В связи с этим глава российского региона обратился к тем, кто имеет боевой опыт — бывшим участникам специальной военной операции, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской армии, — уточнив, что всем желающим предлагается заключить трехлетний контракт по схеме резервистов.

По его словам, собранные таким образом группы бойцов будут размещаться на предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Срок службы по контракту до трех лет, при этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца, до 6 месяцев — по решению резервиста Александр Дрозденко губернатор Ленобласти

Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

Губернатор объяснил, что Ленинградская область имеет самую протяженную границу со странами НАТО.

С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым Александр Дрозденко губернатор Ленобласти

Свои слова он подкрепил тем, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще, начиная с 1 января этого года, начали атаковать регион. Только за первые несколько месяцев 2026-го года над ним сбили как минимум 243 дрона. Атаки не прекращаются и сегодня — по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, над Ленобластью сбили 12 беспилотников, в результате чего были повреждены несколько зданий.

Губернатор указал, что украинская сторона попытками ударить по региону пытается нанести ущерб экономике и местным предприятиям, а также портовым мощностям. «Одна из задач таких атак — посеять панику, вызвать социальное напряжение, (...) социальные и политические конфликты», — подчеркнул он.

Принцип работы таких формирований объяснили

Как пояснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, создание подобных формирований из резервистов в Ленинградской области совершенно законно и нормально.

Это уже давно закон принят. Да, люди будут привлекаться в основном для защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там должны быть различные уровни обороны — от дальней до ближней. Они, скажем, не будут выполнять функцию Вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся на переднем крае Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

По словам Колесника, такие формирования будут осуществлять охрану тыла. При этом принцип набора этих групп абсолютно добровольный. «Многие с удовольствием пойдут», — считает парламентарий, отмечая, что прикрывать тыл необходимо, так как с Россией сейчас воюет не только Украина, но и десятки других стран — союзниц Киева.