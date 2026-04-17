Трамп назвал Ормузский пролив иранским и поблагодарил Тегеран за снятие блокады. Почему Иран может изменить свое решение?

Иран открыл Ормузский пролив на время прекращения огня

В пятницу, 17 апреля, Иран открыл Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран за снятие блокады, а также назвал его иранским.

«Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к свободному проходу. Спасибо!» — написал он.

При этом Трамп заявил, что, несмотря на это, блокада пролива сохраняется. По его словам, военно-морская блокада будет действовать в полном объеме только в отношении Ирана до тех пор, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100 процентов.

Открытие Ормузского пролива обвалило мировые цены на нефть

17 апреля между Ливаном и Израилем началось десятидневное прекращение огня. На это время Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива.

«В соответствии с прекращением огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как это уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран», — сказал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Уровни, до которых подешевела нефть, оказались минимальными с 11 марта, то есть более чем за месяц продолжающегося иранского конфликта. С 96 долларов за баррель марки Brent цена менее чем за полчаса упала ниже 90 долларов.

Морская блокада и агрессия США могут привести к закрытию Ормузского пролива

В случае повторной агрессии США против Ирана пролив будет вновь закрыт, считает политолог-американист Константиин Блохин.

«Это все будет зависеть от текущей ситуации геополитической. То есть если будет какая-то эскалация, то его полностью заблокирует Иран, а американцы, скорее всего, для некой демонстрации силы попытаются его повторно разблокировать», — подчеркнул он.

По словам политолога, по Ормузскому проливу «можно будет проверять, договорились стороны или нет».

Как отметил Telegram-канала «Страна», заявление Трампа о сохранении морской блокады Ирана показало, что ситуация с Ормузским проливом по-прежнему далека от разрешения и зависит от более широких американо-иранских переговоров, успех которых никем не гарантирован.

Авторы канала уточнили, что пока непонятно, как Тегеран отреагирует на продолжение американской блокады, но он может снова закрыть пролив в любой момент.

Иранское издание Tasnim отмечает, что продолжение морской блокады будет считаться нарушением перемирия, и проход через Ормузский пролив будет закрыт.

Переговоры Ирана и США могут состояться 19 апреля

Второй раунд мирных переговоров Ирана и США может состояться 19 апреля в Исламабаде.

Вашингтон и Исламская Республика обсуждают «добровольный» мораторий на обогащение урана Тегераном. Соединенные Штаты настаивают на 20-летнем ограничении, тогда как иранская сторона предлагает сократить срок моратория до пяти лет.

Источники Axios считают, что меморандум затрагивает и Ормузский пролив, однако по этому вопросу между сторонами сохраняются существенные разногласия.