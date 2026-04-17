США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость». На что она направлена?

Министерство финансов США запустило еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить его к «мудрому выбору», заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию «Экономическая ярость», максимально усиливая экономическое давление Пит Хегсет Министр обороны США

Хегсет отметил, что проведение кампании по экономическому давлению затронет всё правительство Ирана. Он подчеркнул, что американские войска США уже однажды перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность повторить это снова «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».

Ранее Хегсет выступил с посланием к властям Ирана, в котором сказал, что Соединенные Штаты следят за ними. Он отметил, что США становятся «только сильнее» в военном отношении и в области разведки.

США пригрозили бомбить энергетику Ирана

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при сохранении блокады Ормузского пролива будут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана, если тот примет неверные решения.

Мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов Пит Хегсет Министр обороны США

Представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Тегеран может перекрыть торговое судоходство в Красном море, Персидском заливе и Оманском заливе в случае продолжения блокады, установленной США в отношении иранских портов. По его словам, продолжение блокады США будет расценено как «предпосылка к нарушению перемирия».

Армия США 13 апреля начала блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. По словам президента США Дональда Трампа, действия американских Военно-морских сил не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

США и Иран рассматривают продление перемирия

США и Иран рассматривают возможность продления действующего перемирия еще на две недели. По данным Bloomberg, конфликт нанес серьезный ущерб инфраструктуре Ирана и привел к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Ни одна из сторон не заинтересована в возобновлении боевых действий Bloomberg

Агентство Associated Press со ссылкой на источники также сообщило, что срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Согласно сообщению, такая договоренность была достигнута с целью дать время для продолжения переговоров. Однако, по данным Axios, Соединенные Штаты не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном.