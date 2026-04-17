Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:22, 17 апреля 2026Мир

США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость». На что она направлена?

Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет. Фото: Nathan Howard / Reuters

Министерство финансов США запустило еще одну операцию против Ирана под названием «Экономическая ярость». Она призвана создать максимальное давление на Тегеран, чтобы склонить его к «мудрому выбору», заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Министр финансов Скотт Бессон и наши друзья из Министерства финансов запускают операцию «Экономическая ярость», максимально усиливая экономическое давление

Пит ХегсетМинистр обороны США

Хегсет отметил, что проведение кампании по экономическому давлению затронет всё правительство Ирана. Он подчеркнул, что американские войска США уже однажды перешли «от крупных боевых операций к блокаде мирового класса» и у них есть возможность повторить это снова «очень быстро и даже мощнее, чем когда-либо».

Ранее Хегсет выступил с посланием к властям Ирана, в котором сказал, что Соединенные Штаты следят за ними. Он отметил, что США становятся «только сильнее» в военном отношении и в области разведки.

США пригрозили бомбить энергетику Ирана

Хегсет заявил, что Соединенные Штаты при сохранении блокады Ормузского пролива будут бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана, если тот примет неверные решения.

Мы будем поддерживать эту блокаду, успешную блокаду, ровно столько, сколько потребуется. Но если Иран сделает неверный выбор, то его ждут блокада и бомбардировки инфраструктуры, электростанций и энергетических объектов

Пит ХегсетМинистр обороны США

Представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооруженных сил Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил, что Тегеран может перекрыть торговое судоходство в Красном море, Персидском заливе и Оманском заливе в случае продолжения блокады, установленной США в отношении иранских портов. По его словам, продолжение блокады США будет расценено как «предпосылка к нарушению перемирия».

Армия США 13 апреля начала блокаду Ормузского пролива в отношении судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. По словам президента США Дональда Трампа, действия американских Военно-морских сил не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

«Ситуация может выйти из-под контроля» На что готовы США ради уничтожения ядерной программы Ирана и чем грозит эскалация конфликта?
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Миру предсказали ужасающий продовольственный кризис из-за конфликта США и Ирана. Избежит ли человечество глобального голода?
США и Иран рассматривают продление перемирия

США и Иран рассматривают возможность продления действующего перемирия еще на две недели. По данным Bloomberg, конфликт нанес серьезный ущерб инфраструктуре Ирана и привел к резкому росту мировых цен на энергоносители.

Ни одна из сторон не заинтересована в возобновлении боевых действий

Bloomberg

Агентство Associated Press со ссылкой на источники также сообщило, что срок прекращения огня между США и Ираном может быть продлен. Согласно сообщению, такая договоренность была достигнута с целью дать время для продолжения переговоров. Однако, по данным Axios, Соединенные Штаты не согласились продлить режим прекращения огня с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США начали новую операцию против Ирана «Экономическая ярость». На что она направлена?

    Россиянин описал Турцию словами «цены меняются быстрее настроения»

    Раскрыт неочевидный признак одного из самых опасных видов рака

    Внешность 63-летнего Тома Круза на фото с киноконференции вызвала споры в сети

    В нехватке рабочих рук в России обвинили зумеров

    Популярный российский артист продает свой дом с тайными комнатами в Подмосковье

    Бывший замглавы МВД Дагестана лишился часов за несколько миллионов рублей

    Россиянин попался на серии поджогов офисов и автомобиля

    В Финляндии заметили странное свечение после запуска с Плесецка

    Россия нашла способ ослабить ПВО Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok