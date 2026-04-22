08:56, 22 апреля 2026Мир

Названо усугубившее внутренний раскол в Иране событие

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Задержание США иранского грузового судна в Аравийском море усугубило внутренний раскол в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на региональный источник.

В материале указано, что после этого события командиры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинили иранских переговорщиков в слабости в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа.

По данным портала, в руководстве Ирана в последние дни идут острые дискуссии о том, как действовать в переговорах с Вашингтоном.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высказались за продолжение переговоров с целью продления перемирия и достижения соглашения. Командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди и его заместители отказались идти на уступки и выступили против переговоров, пока продолжается морская блокада.

20 апреля США захватили иранское торговое судно Touska в Оманском заливе, которое пыталось прорвать блокаду. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи заявил, что действия американской стороны являются агрессией и нарушением условий перемирия.

21 апреля иранский нефтяной танкер Silly City при поддержке военно-морских сил прорвал блокаду США и вошел в территориальные воды Исламской Республики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам президента России, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.

