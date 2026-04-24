Стильный образ бывшего замминистра обороны России попал на видео

17:24, 24 апреля 2026

Суд показал видео с экс-замглавы МО РФ Ивановым по делу о взятках на ₽1,415 млрд
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Симоновский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Александра Фомина. Видео из зала судебного заседания предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе судов столицы.

На кадрах виден в стеклянном аквариуме подтянутый Иванов, одетый в черное поло и темно-синие джинсы. Его стильный образ дополняют седые волосы и очки в тонкой оправе. Рядом с ним второй фигурант дела — Фомин. Оба говорят, что им понятно обвинение.

Сумма взяток по второму делу Иванова выросла до 1,415 миллиарда рублей. Ему вменяют три коррупционных эпизода. По данным следствия, Иванов получил 1,2 миллиарда рублей и два незаконных вознаграждения на 152 миллиона и 55 миллионов рублей от участников строительства и реконструкции объектов Минобороны (МО) в ряде регионов в рамках исполнения госконтрактов и договоров.

После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимый вновь заявил о своей невиновности и отверг обвинение в коррупции, сказал его адвокат Денис Балуев. Иванов настаивает на своей непричастности к инкриминируемым ему преступлениям и полном оправдании по этому делу.

Ранее суд принял решение в закрытом режиме рассмотреть второе уголовное дело против экс-замминистра. Процесс пройдет без публики и СМИ с подачи прокурора, который заявил, что в материалах дела имеются данные 94 контрактов, заключенных Ивановым от имени военного ведомства. Их исследование может привести к разглашению охраняемой законом государственной тайны.

Адвокат экс-чиновника Мурад Мусаев назвал надуманной названную прокурором причину и предложил суду закрыть лишь те заседания, на которых будут исследоваться эти документы, объем которых составляет не более трех процентов. Иванов также настаивал на максимальной огласке процесса, однако суд признал позицию прокурора убедительнее.

Летом 2025 года Московский городской суд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому делу. Он был признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц».

    Последние новости

    В России назвали единственную сферу взаимодействия с Киевом

    Сертификацию двигателя для SJ-100 перенесли

    Пенсионерку спасли из горящей квартиры в Казани

    Одной из причин замедления российской экономики назвали морозы

    Опубликованы кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена

    Биолог нашел неожиданное объяснение рака кишечника у молодых

    Министр спорта ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

    Переполненный пассажирский самолет прервал полет из-за неопытного пилота

    44-летняя Наталья Водянова вызвала обсуждение в сети о шестой беременности

    Стильный образ бывшего замминистра обороны России попал на видео

    Все новости
