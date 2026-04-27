Суд отказался пускать известного российского блогера в интернет

Суд запретил блогеру Портнягину пользоваться сотовой связью и интернетом

Суд запретил блогеру Дмитрию Портнягину пользоваться сотовой связью и интернетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, адвокат блогера подал жалобу с требованием отменить этот запрет. Сам Портнягин подчеркивал, что эта мера вредит его бизнесу.

О задержании блогера в Ростове-на-Дону стало известно 12 апреля 2024 года. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных преступным путем. После этого Портнягин выплатил 188 миллионов рублей долга государству и был освобожден из-под домашнего ареста. Ему назначали запрет определенных действий, среди которых — запрет на пользование связью и интернетом.

Обвинения в неуплате налогов с блогера позже сняли, дело об отмывании средств поступило в суд.

