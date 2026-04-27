16:34, 27 апреля 2026

Суд отказался пускать известного российского блогера в интернет

Суд запретил блогеру Портнягину пользоваться сотовой связью и интернетом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд запретил блогеру Дмитрию Портнягину пользоваться сотовой связью и интернетом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, адвокат блогера подал жалобу с требованием отменить этот запрет. Сам Портнягин подчеркивал, что эта мера вредит его бизнесу.

О задержании блогера в Ростове-на-Дону стало известно 12 апреля 2024 года. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных преступным путем. После этого Портнягин выплатил 188 миллионов рублей долга государству и был освобожден из-под домашнего ареста. Ему назначали запрет определенных действий, среди которых — запрет на пользование связью и интернетом.

Обвинения в неуплате налогов с блогера позже сняли, дело об отмывании средств поступило в суд.

Ранее стало известно о взломе аккаунта бывшего мужа российской блогерши Лерчек Артема Чекалина, приговоренного к семи годам колонии за вывод более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Двигатель самолета с двумя сотнями пассажиров загорелся во время разгона

    PlayStation 5 подорожали по всему миру

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Все новости
