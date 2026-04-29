«Ак Барс» вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Ак Барс» победил «Металлург» и вышел вперед в полуфинале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» на своей площадке выиграл третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 29 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Кателевский, еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. У «Магнитки» отличился Робин Пресс.

«Ак Барс» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 1 мая в Казани.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина играют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». Последние ведут в серии со счетом 2-1.