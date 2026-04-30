Путин: Меликов уходит с поста главы Дагестана на другую работу

Глава Дагестана Сергей Меликов покидает свой пост. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями республики. Когда именно планируется последний день работы политика на текущем посту, глава государства не сказал.

У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше Владимир Путин президент России

Меликов возглавляет Дагестан с 2021 года. За это время регион часто был центром резонансных происшествий, одним из которых стало недавнее масштабное наводнение. Число пострадавших при стихийном бедствии превысило отметку в 15,5 тысячи человек.

Что известно о преемнике Меликова?

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики. Он заявил, что чиновник проявил себя как человек, работающий «принципиально, но бесконфликтно».

Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который «а» — в состоянии решать настоящие задачи, «б» — знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и «в» — это, наверное, самое главное: пользуется уважением у людей, доверием у людей Владимир Путин президент России

Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана в 2024 году. Он родился в Нижегородской области и много лет посвятил юриспруденции. Карьеру в качестве судьи Щукин начал в возрасте 28 лет — сейчас ему 49. За это время его много раз высоко оценивали ведомственными наградами, а президент неоднократно говорил о нем как о «порядочном, последовательном и честном» человеке.

Также Путин поддержал кандидатуру Магомеда Рамазанова, которого предложили на пост председателя правительства республики. В данный момент он является заместителем полпреда на Дальнем Востоке. В начале апреля Рамазанова отправили в Дагестан по поручению президента — он оказывал помощь в устранении последствий наводнения в республике, а также занимался осмотром подтопленных территорий.

Путин заявил, что Щукин продолжит дело, начатое Меликовым

В ходе обсуждения назначения нового главы Дагестана Владимир Путин выразил надежду, что Федор Щукин продолжит дело, начатое Сергеем Меликовым.

Президент подчеркнул, что главной задачей нового главы российского субъекта будет укрепление всего того, что сделали его предшественники. Он также призвал депутатов Народного собрания Дагестана внимательно наблюдать за действиями нового руководства республики, чтобы затем дать объективную оценку. Президент добавил, что и сам намерен следить за успехами «новой команды».

Дагестанский журналист Расул Асад назвал формат смены власти в республике беспрецедентным. В своем Telegram-канале «Спросите у Расула» он порассуждал о том, что раньше глава субъекта сам выдвигал свою кандидатуру — в этот же раз это сделали представители региона. Кроме того, он заявил, что впервые одновременно с кандидатурой главы республики президент страны вносит на рассмотрение и кандидатуру на должность главы правительства региона. Журналист подчеркнул, что до этого кандидатуру председателя правительства предлагал глава региона, а окончательный выбор делали депутаты Народного собрания.