Акинфеев отреагировал на увольнение Челестини с поста главного тренера ЦСКА

Игорь Акинфеев поблагодарил уволенного из ЦСКА Фабио Челестини за работу

Капитан москвского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале отреагировал на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера клуба.

Вратарь поблагодарил специалиста и его тренерский штаб за работу. «Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев.

Ранее на отставку Челестини отреагировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он назвал увольнение тренера ожидаемым.

Об увольнении Челестини стало известно ранее 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.