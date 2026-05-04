Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:03, 4 мая 2026Спорт

Акинфеев отреагировал на увольнение Челестини с поста главного тренера ЦСКА

Игорь Акинфеев поблагодарил уволенного из ЦСКА Фабио Челестини за работу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Капитан москвского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале отреагировал на увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера клуба.

Вратарь поблагодарил специалиста и его тренерский штаб за работу. «Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев.

Ранее на отставку Челестини отреагировал почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он назвал увольнение тренера ожидаемым.

Об увольнении Челестини стало известно ранее 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    Военный рассказал о доставке боеприпасов к позициям на электросамокатах

    Желание Трампа снизить поддержку Украины объяснили

    Россиянин не выжил после игры с кандалами для БДСМ

    В российском санатории нашли пакет со связанным кабелем сотрудником фирмы микрозаймов

    В Госдуме высказались об идее проводить уроки для школьников на ковриках на улице

    Евросоюз потребовал денег от одной страны

    «Они должны перестать спать». В России заявили о возмездии за удар дронов ВСУ по Москве. Что может ждать Украину?

    Кипящая река вылилась на российский город

    Акинфеев отреагировал на увольнение Челестини с поста главного тренера ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok