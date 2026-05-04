12:20, 4 мая 2026Экономика

Еще одна страна пошла на экстренные меры из-за энергокризиса

Власти Египта повысили цены на природный газ для промышленности из-за кризиса
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Власти Египта решили повысить цены на природный газ для предприятий, задействованных в энергоемких отраслях экономики африканской страны, из-за топливного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

Согласно указу местного правительства, стоимость природного газа для местных предприятий вырастет в среднем на 2 доллара. Для цементных заводов конечная цена ключевого топлива поднимется до 14 долларов за миллион британских тепловых единиц, для металлургических предприятий — до 7,75 доллара, а для нефтехимических компаний и фирм из других энергоемких отраслей — до 6,5-6,75 доллара.

Подобным решением власти Египта стремятся компенсировать выросшие затраты на импорт энергоносителей. Масштабные перебои в поставках различных видов топлива с Ближнего Востока, вызванные блокировкой Ормузского пролива, привели к стремительному росту издержек. С начала войны затраты африканской страны на импорт природного газа почти утроились.

Подобная динамика фиксируется на фоне участившихся случаев ударов Ирана по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока. Одним из главных пострадавших стал Катар, играющий одну из ключевых ролей на глобальном рынке сжиженного природного газа. Руководство местной компании QatarEnergy объявило форс-мажор, а власти ближневосточного государства ввели чрезвычайное положение. На этом фоне производство СПГ в стране временно приостановили.

С серьезным ущербом столкнулись и другие государства региона. По оценке Rystad Energy, совокупный урон ближневосточных стран от повреждений объектов энергоинфраструктуры достиг 58 миллиардов долларов.

