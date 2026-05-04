Трамп предложил еще одной стране присоединиться к операции в Ормузском проливе

Трамп предложил Южной Корее присоединиться к операции США в Ормузском проливе

Южной Корее следует присоединиться к американской операции по открытию Ормузского пролива. Соответствующее предложение на своей странице в соцсети Truth Social сделал президент США Дональд Трамп.

«Иран нанес несколько ударов по странам, не имеющим отношения к операции "Проект свобода", в том числе по южнокорейскому грузовому судну. Возможно, Южной Корее пора присоединиться к этой миссии!» — предложил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли. По его словам, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, сопровождающие торговые суда через Ормузский пролив.

4 мая Соединенные Штаты призвали Китай присоединиться к американской операции по открытию Ормузского пролива.

Кроме того, стало известно, что Армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам Корпуса стражей исламской революции и ракетным позициям Ирана.

До этого Тегеран объявил, что Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.