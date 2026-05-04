Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:24, 4 мая 2026Бывший СССР

«Умоляют "обнулить"». Украинские военные попросили командира убить их из-за отсутствия воды и еды

Украинские солдаты попросили сослуживца убить их из-за отсутствия воды и еды
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные осуществили радиоперехват переговоров военнослужащих ВСУ на фронте в Запорожской области — услышанное шокировало.

Солдат заявлял своему командиру с позывным Азот, что его сослуживцы просят убить их из-за отсутствия воды и еды.

Они сами меня умоляют, сами умоляют их уже «обнулить». Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает

украинский солдат из радиоперехвата

В ответ командир пояснил, что сейчас у их подразделения проблема с дронами, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую, и уточняет, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.

Украинские военные уже неоднократно жаловались на проблемы с провизией

В апреле сообщалось, что в Запорожской области солдат ВСУ, находясь на позиции, предложил командиру застрелить своего раненого сослуживца, так как у военных не хватало еды.

«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — сказал военнослужащий. По его словам, у раненого солдата сильная контузия, он пришел к ним на позиции за пять дней до разговора — тогда же была последняя поставка еды в виде одного сухпайка. В ответ на это командир обвинил подчиненного во лжи, заявив, что все получают питание по графику.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В феврале также из радиоперехвата выяснилось, что бйцы Вооруженных сил Украины страдают от обморожения и нехватки еды в запорожских окопах. «У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили», — говорит по рации украинский солдат. Командир лишь пренебрежительно отвечает ему.

А военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что солдаты ВСУ бегут со своих позиций в том числе из-за нехватки еды.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Минобороны Украины признало нехватку еды

«Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции (...) не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу», — отмечается в сообщении ведомства, опубликованнного в конце апреля.

Уточняется, что главком ВСУ Александр Сырский постановил до 20 мая проверить обеспечение военных продуктами питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев отказался приезжать на саммит с участием Зеленского

    Появились подробности о выпавших из окна россиянках с трехлетним ребенком

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

    Си Цзиньпин получил преимущество над Трампом

    Доходы возобновившего работу в России украинского рэпера призвали проверить

    Пашинян описал встречу с Зеленским двумя эмодзи

    Иран выступил с предупреждением США

    Российские туристы стали меньше пить на курортах Турции

    В России машины Exeed начнут продавать под новым именем

    Женщина услышала странный звук из комнаты 18-летнего сына и спасла ему жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok