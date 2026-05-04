Украинские солдаты попросили сослуживца убить их из-за отсутствия воды и еды

Российские военные осуществили радиоперехват переговоров военнослужащих ВСУ на фронте в Запорожской области — услышанное шокировало.

Солдат заявлял своему командиру с позывным Азот, что его сослуживцы просят убить их из-за отсутствия воды и еды.

Они сами меня умоляют, сами умоляют их уже «обнулить». Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает украинский солдат из радиоперехвата

В ответ командир пояснил, что сейчас у их подразделения проблема с дронами, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую, и уточняет, что некоторые позиции не получали провизию уже пять дней.

Украинские военные уже неоднократно жаловались на проблемы с провизией

В апреле сообщалось, что в Запорожской области солдат ВСУ, находясь на позиции, предложил командиру застрелить своего раненого сослуживца, так как у военных не хватало еды.

«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — сказал военнослужащий. По его словам, у раненого солдата сильная контузия, он пришел к ним на позиции за пять дней до разговора — тогда же была последняя поставка еды в виде одного сухпайка. В ответ на это командир обвинил подчиненного во лжи, заявив, что все получают питание по графику.

В феврале также из радиоперехвата выяснилось, что бйцы Вооруженных сил Украины страдают от обморожения и нехватки еды в запорожских окопах. «У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили», — говорит по рации украинский солдат. Командир лишь пренебрежительно отвечает ему.

А военный эксперт Андрей Марочко утверждал, что солдаты ВСУ бегут со своих позиций в том числе из-за нехватки еды.

Минобороны Украины признало нехватку еды

«Случаи недостаточной поставки продуктов на отдаленные позиции (...) не должны стать системными. Минобороны работает с Генштабом по этому вопросу», — отмечается в сообщении ведомства, опубликованнного в конце апреля.

Уточняется, что главком ВСУ Александр Сырский постановил до 20 мая проверить обеспечение военных продуктами питания.