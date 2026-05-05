13:38, 5 мая 2026Россия

Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

Генерал-майор Попов: ВСУ могли запустить дроны по Чебоксарам с территории России
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атаковавшие Чебоксары дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли быть запущены диверсантами с территории России. Такое возможное место запуска украинских беспилотников назвал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в интервью NEWS.ru.

По его словам, бойцы ВСУ наносят удары по территории России из-за того, что не могут достичь результатов на линии соприкосновения. «Им проще допустить подлые решения вопроса с использованием диверсионно-разведывательных групп теми поставками беспилотников, которые были осуществлены, может быть, даже год назад. Я не исключаю, что дроны запускаются диверсантами с территории России», — указал Попов.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая, налет продолжался и в утренние часы. Предварительно, кроме беспилотников украинские бойцы могли использовать новейшую ракету «Фламинго». В Минобороны России сообщали, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть таких крылатых ракет.

В результате атаки один из дронов влетел в жилой дом — в сети появились кадры с одним из пострадавших после удара ВСУ. Число жертв атаки, по последним данным, достигло двух человек, количество пострадавших — 34.

