Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении двух российских офицеров, ранее пропавших без вести. Об этом омбудсмен рассказала в ходе выступления в Музее Победы на Поклонной горе.
Военные попали в плен на Украине, и более 12 месяцев никто и ничего не знал об их судьбе.
Буквально вчера я получила с Украины фотографии наших офицеров. Семьи искали их больше года. Мы не только нашли их, но и получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким
Москалькова добавила, что между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену военнопленными.
Омбудсмен анонсировала новый обмен военнопленными
Российский омбудсмен анонсировала новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. По ее словам, он должен состояться в ближайшее время.
«Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.
Москалькова напомнила, что в последний раз в этом году обмен между двумя странами был организован 24 апреля. Тогда из украинского плена домой вернулись 193 российских солдата, а Украина вернула такое же количество своих бойцов.
Киев обвинили в отказе принимать спасенных в зоне СВО украинцев
Украинская сторона отказывается принимать своих граждан, спасенных российскими солдатами в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что только в декабре бойцы Вооруженных сил России спасли 46 человек, из которых лишь 17 смогли вернуться домой. Все остальные находятся в пунктах временного размещения в ожидании, когда власти родной страны одобрят их возвращение. «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким», — сообщила Москалькова.
Она обратилась к Киеву с просьбой встретить своих граждан на границе двух стран. По ее словам, с организацией перевозки всегда помогают Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона. Однако Украина пока так и не ответила на запрос и не выразила готовности принять своих людей.