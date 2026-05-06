17:17, 6 мая 2026

В украинском плену обнаружили двух пропавших российских офицеров. Об их судьбе ничего не знали больше года

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила об обнаружении двух российских офицеров, ранее пропавших без вести. Об этом омбудсмен рассказала в ходе выступления в Музее Победы на Поклонной горе.

Военные попали в плен на Украине, и более 12 месяцев никто и ничего не знал об их судьбе.

Буквально вчера я получила с Украины фотографии наших офицеров. Семьи искали их больше года. Мы не только нашли их, но и получили с украинской стороны фотографии и письма родным и близким

Татьяна Москальковауполномоченный по правам человека в России

Москалькова добавила, что между Москвой и Киевом продолжаются переговоры по обмену военнопленными.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Омбудсмен анонсировала новый обмен военнопленными

Российский омбудсмен анонсировала новый обмен военнопленными между Россией и Украиной. По ее словам, он должен состояться в ближайшее время.

«Сегодня Минобороны и спецслужбы в ежедневном режиме ведут переговоры об организации очередного обмена военнопленными», — подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

Москалькова напомнила, что в последний раз в этом году обмен между двумя странами был организован 24 апреля. Тогда из украинского плена домой вернулись 193 российских солдата, а Украина вернула такое же количество своих бойцов.

Киев обвинили в отказе принимать спасенных в зоне СВО украинцев

Украинская сторона отказывается принимать своих граждан, спасенных российскими солдатами в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Она рассказала, что только в декабре бойцы Вооруженных сил России спасли 46 человек, из которых лишь 17 смогли вернуться домой. Все остальные находятся в пунктах временного размещения в ожидании, когда власти родной страны одобрят их возвращение. «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким», — сообщила Москалькова.

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Она обратилась к Киеву с просьбой встретить своих граждан на границе двух стран. По ее словам, с организацией перевозки всегда помогают Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона. Однако Украина пока так и не ответила на запрос и не выразила готовности принять своих людей.

