В России отреагировали на удары ВСУ по Крыму и Чебоксарам перед режимом тишины

14:15, 6 мая 2026Россия

Слуцкий назвал цинизмом удары ВСУ по Крыму и Чебоксарам перед режимом тишины
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подлым цинизмом удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму и Чебоксарам перед режимом тишины. Его слова приводит ТАСС.

«Особый цинизм заключается в том, что новые террористические атаки укрофашисты совершили в период объявленного [президентом Украины Владимиром] Зеленским режима прекращения огня. Западники и европейская партия войны, как всегда, промолчали», — обозначил Слуцкий.

Целью этих атак российский политик назвал «вымещение на мирных жителях неудач ВСУ на фронте».

Режим тишины со стороны Украины вступил в силу в полночь 6 мая. При этом за полчаса до этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего не стало пятерых мирных жителей.

Чувашию ВСУ атаковали в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденной официально информации, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго». По последним данным, пострадали 37 человек.

