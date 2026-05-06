Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 6 мая 2026Россия

В России ответили на обвинения Киева о срыве перемирия

Депутат ГД Журова назвала провокацией слова Сибиги о срыве Россией перемирия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала провокацией обвинения главы министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги о якобы срыве Россией объявленного Киевом перемирия. Ее слова приводит «Газета.Ru».

«Провокация. Обвинять нас в этом, это странно. Они, наверное, хотят себя оправдать, что если что-то будет применено... Как будто у них было перемирие. Рассказывать-то не надо», — обозначила Журова.

Парламентарий обратила внимание на то, что Киев не соблюдал никакого перемирия ввиду продолжающихся обстрелов российских городов. Журова также высказала опасения о возможных провокациях со стороны Украины 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. После этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. Однако вскоре заявил, что вводит режим перемирия с полуночи 6 мая. Позднее глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в нарушении режима прекращения огня, заявив, что Вооруженные силы России якобы наносили удары на протяжении всей ночи и утром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обнаружении объявленных пропавшими без вести российских офицеров

    Названо условие досрочного увольнения Семака из «Зенита»

    Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус

    Крыша учебного заведения рухнула в российском мегаполисе

    Юрист раскрыла законность платных примерок в свадебных салонах

    В Британии указали на позитивный сигнал в сближении США и Ирана

    Мерц похвастался способностью открыто не соглашаться с Трампом

    В России объяснили позицию Зеленского по прекращению огня

    Мошенники нацелились на родственников пропавших участников СВО

    Россиянам назвали самое выгодное для покупки машины время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok