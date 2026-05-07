Сафонов — первый российский футболист, кто дважды вышел в финал Лиги чемпионов

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов установил достижение среди российских футболистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.

Ранее 7 мая ПСЖ в составе с россиянином сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в решающую стадию турнира. Годом ранее французы выиграли Лигу чемпионов, тогда Сафонов остался на скамейке запасных в финале.

Сафонов стал пятым российским игроком в истории, которому удалось победить в Лиге чемпионов. До него трофей брали Игорь Добровольский («Марсель», сезон-1992/93), Владимир Бут («Боруссия», сезон-1996/97), Дмитрий Аленичев («Порту», сезон-2003/04) и Денис Черышев («Реал», сезон-2015/16).