Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

Иммунолог Жемчугов назвал повреждение мелких сосудов симптомом хантавируса

Повреждение мелких сосудов, включая кровоизлияние в глазах, — симптом хантавируса, рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Проявления заболевания эксперт раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Хантавирусы есть на всем земном шаре. С 70-х годов 20-го века известно две большие разновидности: Старого Света и Нового Света. У Старого Света [среди симптомов] чаще называют повреждения почек через повреждения мелких сосудов. Мелкие сосуды повреждаются, конечно, не только в почках, но и во всем организме. Поэтому почти с самого начала заболевания заметно кровоизлияние в глазах, а также температура, головная боль тоже из-за повреждения сосудов», — перечислил Жемчугов.

Повреждение почек может быть до того, что прекращается выделение мочи из-за отека и смерть. Летальность до 40 процентов Владислав Жемчугов врач-иммунолог

Специалист рассказал, что это заболевание хорошо известно специалистам и называется геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Он отметил, что чаще оно возникает при работах с сеном, с соломой — там, где мыши, потому что выделения этих грызунов опасны. Также угрозу может представлять поднятая в домах или дачах пыль.

«Хантавирусы Нового Света — чаще это кардиопульмональные синдромы. Это повреждение сердца и легких, то есть тяжелая пневмония, миокардит. И тоже смертельный исход», — сообщил Жемчугов.

При этом иммунолог поделился, что заражение хантавирусом от человека к человеку практически невозможно.

«Теоретически можно рассчитать, что комар укусит человека, у которого в крови вирус, наберет кровь и укусит другого человека, которому этот вирус передастся. Такой путь заражения теоретически возможен, практически он вряд ли осуществим. Что касается корабля, там говорят про хантавирус Андес. Там стоит провести дератизацию, то есть убрать всех грызунов и чисто вымыть корабль, которые погубят вирус», — заключил он.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что хантавирус Андес, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, не опасен для россиян.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что на круизном лайнере MV Hondius могла произойти вспышка смертельного вируса Андес, вакцины от которого не существует. Сейчас специалисты ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).