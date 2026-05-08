Раскрыта предполагаемая тактика ВСУ в первый день объявленного Россией перемирия

В России заявили о попытках ВСУ прорваться к Московской области в перемирие

Массированный налет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 8 мая был нацелен на то, чтобы прорубить коридор к Московской области. О тактике украинских военных в объявленное Россией временное перемирие рассказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Если смотреть на тактику налета, то снова прослеживается четкое намерение прорубить коридор к Московской области», — поделились авторы, комментируя атаку ВСУ в ночь на 8 мая.

В публикации также указано, что усиление интенсивности ударов по российским территориям накануне Дня Победы было ожидаемым. Более того, налеты могут стать еще более массированными, уверены авторы.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием Дня Победы вступило в силу в полночь 8 мая. Как сообщили в Минобороны, Россия прекратила боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). В Минобороны указали, что ВСУ, в свою очередь, нарушили объявленный режим прекращения огня более 1300 раз.

Так, с начала действия перемирия украинские военные выпустили по российским регионам 390 беспилотников и 6 дальнобойных ракет. В частности, ВСУ ударили по промышленному объекту в Ярославле. По информации губернатора Ярославской области Михаила Евраева, на объекте разгорелся пожар, его ликвидировали.