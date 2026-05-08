В Кремле отреагировали на удары ВСУ по России

Песков: Удары ВСУ по России являются проявлением террористической натуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, назвав эти действия проявлением террористической натуры. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы президента заявил о продолжающихся ударах ВСУ по объектам мирной инфраструктуры, в том числе домам и отдельным гражданам, а также транспортной инфраструктуре на юге России.

«Это проявление террористической натуры киевского режима», — обозначил Песков.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что с начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун». Позднее стало известно, что всего зафиксировано 1630 нарушений ВСУ режима прекращения огня. Также сообщалось об ответном ударе.