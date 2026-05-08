Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 8 мая 2026Россия

В Кремле отреагировали на удары ВСУ по России

Песков: Удары ВСУ по России являются проявлением террористической натуры
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, назвав эти действия проявлением террористической натуры. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы президента заявил о продолжающихся ударах ВСУ по объектам мирной инфраструктуры, в том числе домам и отдельным гражданам, а также транспортной инфраструктуре на юге России.

«Это проявление террористической натуры киевского режима», — обозначил Песков.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что с начала действия объявленного президентом России Владимиром Путиным перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун». Позднее стало известно, что всего зафиксировано 1630 нарушений ВСУ режима прекращения огня. Также сообщалось об ответном ударе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok