МИД напомнил об инициативе Путина о встрече «ядерной пятерки»

МИД: Инициатива Путина о встрече лидеров стран «ядерной пятерки» остается в силе

Инициатива президента России Владимира Путина о встрече лидеров стран «ядерной пятерки» остается в силе и становится еще актуальнее в настоящее время. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, передает ТАСС.

«Инициатива главы российского государства по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе», — сказал дипломат.

На Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме в 2020 году Владимир Путин предложил организовать саммит с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции. Российский лидер напомнил, что на этих странах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».