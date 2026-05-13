Шансы возвращения Орбана к посредничеству по Украине оценили

Райнхардт: Орбан мог бы стать посредником по Украине после ухода с поста

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы стать посредником между Европейским союзом (ЕС) и Россией по урегулированию конфликта на Украине после своего ухода с поста по итогам прошедших в стране парламентских выборов. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» озвучил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.

«[Орбан] остался в некотором смысле не у дел после того, как потерпел поражение на последних выборах. Тем не менее, учитывая его прежнюю риторику, он мог бы направить конструктивный настрой и энергию в это русло [урегулирования конфликта на Украине]», — подчеркнул политолог.

Райнхардт прокомментировал сообщения о возможном назначении действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера республики Герхарда Шредера в качестве переговорщиков с Россией от ЕС и подчеркнул, что в Европе есть множество политиков, которые могли бы выступить как посредники. По мнению эксперта, Орбан мог бы использовать свою прежнюю риторику по вопросу урегулирования конфликта на Украине при условии одобрения его кандидатуры со стороны правящих кругов Евросоюза.

9 мая президент России Владимир Путин назвал Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика между Москвой и Европой. Российский лидер подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости для ЕС возобновить диалог с Россией. По словам финского лидера, если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Евросоюза, то европейским политикам придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой.