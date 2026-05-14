18:17, 14 мая 2026

Букмекеры определили финалистов ЧМ-2026 по хоккею

Аналитики считают, что Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ-2026 по хоккею
Владислав Уткин
Букмекеры определили финалистов чемпионата мира 2026 года по хоккею. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что в финале турнира сыграют сборные Канады и Финляндии. Поставить на эту пару можно с коэффициентом 4,50. В тройку наиболее вероятных финалов также входят Канада – Швейцария и Канада – Швеция (по 5.50).

Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Матчи турнира состоятся в городах Цюрих и Фрибург.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил отношение к тому, что матчи чемпионата мира без сборной России покажут по телевидению. Он назвал показ турнира предательством.

Действующим чемпионом мира является сборная Канады. Российская команда не участвует в турнире с 2022 года из-за бана со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).

