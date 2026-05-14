16:58, 14 мая 2026Россия

Отец лишившейся пальца в детсаду Дагестана девочки рассказал о ее состоянии

Отец лишившейся пальца в детсаду Махачкалы девочки: Она плачет по ночам
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marker Elena / Shutterstock / Fotodom  

Девочка, которая лишилась пальца в детском саду Махачкалы, находится в стрессовом состоянии. Об этом рассказал ее отец в беседе с Пятым каналом.

«Во сне плачет, зовет маму, не может в себя прийти, не подпускает к себе никого из взрослых, кроме матери», — поделился отец.

По его словам, воспитатели заверили, что с дочерью все было в порядке. Отец признался, что испытал шок и отчаяние, когда жена обнаружила палец в колготках ребенка.

О происшествии в детсаду Махачкалы стало известно 13 мая. Мать двухлетней девочки нашла в колготках дочери ее оторванный палец. Предположительно, один из воспитателей прищемил девочке мизинец ноги. Ребенок на протяжении нескольких часов истекал кровью, после чего педагоги дорезали палец и спрятали его в одежду. Впоследствии четырех работников детсада уволили, трех сотрудников учреждения арестовали.

