Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 14 мая 2026Россия

Песков сообщил о разговоре Путина с уволенными губернаторами приграничных регионов

Песков сообщил о разговоре Путина с Гладковым и Богомазом перед увольнением
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообщался с бывшими губернаторами Брянской и Белгородской областей Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их уходами с постов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Конечно же, было общение, да. Естественно, как главы регионов, таких важных регионов в наше время, они были в постоянном контакте с главой государства», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что бывшие главы регионов работали в чрезвычайных условиях и показали высокую эффективность на своих должностях.

Ранее 13 мая стало известно об отставках Богомаза и Гладкова. Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области, а врио Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

    Назван новый участник подрыва основателя батальона «Арбат» Саркисяна в Москве

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Ушедший из России автопроизводитель впервые за долгие годы обогнал Mercedes-Benz

    Украинские беспилотники предложили отправить в Иран

    Перспективы идеи генсека НАТО о дополнительных сборах на Украину оценили

    Тарасова прокомментировала работу Трусовой с французским хореографом

    «Он медленно угасает». Жена звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова якобы просит разрешить им вернуться в Россию. Что ей ответили?

    Партнер России столкнулся с резким скачком инфляции

    В Кремле сделали заявление о визите Путина в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok