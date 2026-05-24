14:31, 24 мая 2026Спорт

Дзюба высказался о месте продолжения карьеры

Артем Дзюба заявил, что не перейдет в «Родину»
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Нападающий Артем Дзюба высказался о месте продолжения карьеры после ухода из тольяттинского «Акрона». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решил — продолжу карьеру, наверное, да. Продолжу в России. Речь про "Родину"? Родина-мать! А клуб "Родина"? Нет», — заявил футболист.

Ранее о скором переходи Дзюбы в «Родину» сообщала «Сила Спорта». Детали контракта не уточнялись.

Об уходе Дзюбы из «Акрона», за который он играл с 2024 года, стало известно 23 мая. Днем позже футболист в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) попрощался с командой. Его контракт истекает в июня.

