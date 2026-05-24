Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:01, 24 мая 2026Спорт

Финал Кубка России начался с минуты молчания в память о жертвах удара в Старобельске

В «Лужниках» на Финале Кубка России почтили память жертв трагедии в Старобельске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Финал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве начался с минуты молчания в память о погибших при атаке на Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Матч проходит на стадионе Лужники. Об этом сообщает ТАСС.

Перед стартовым свистком футболисты, тренеры и болельщики почтили память жертв трагедии, произошедшей в Старобельске.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По данным властей, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям на атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    В Таиланде арестовали троих россиян

    Фигурист Гуменник рассказал о главном выводе насчет Олимпиады

    В России перестала работать одна из популярнейших нейросетей

    Финал Кубка России начался с минуты молчания в память о жертвах удара в Старобельске

    Иран допустил выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

    Москвичей предостерегли от купания в неположенных местах

    Российский удар по Украине в ночь на 24 мая назвали самым серьезным за время СВО

    Раскрыт второй участник ДТП с известным российским футболистом в Москве

    Автомобиль экс-футболиста «Спартака» попал в ДТП и перевернулся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok