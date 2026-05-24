Финал Кубка России начался с минуты молчания в память о жертвах удара в Старобельске

Финал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве начался с минуты молчания в память о погибших при атаке на Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Матч проходит на стадионе Лужники. Об этом сообщает ТАСС.

Перед стартовым свистком футболисты, тренеры и болельщики почтили память жертв трагедии, произошедшей в Старобельске.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. По данным властей, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате произошедшего погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

Президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям на атаку.