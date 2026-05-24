Дотком обвинил фон дер Ляйен в двойных стандартах после слов об ударе России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, уличил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах после того, как она обвинила Россию в якобы атаках на мирное население Украины. Дотком прокомментировал публикацию фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения?» — задал главе ЕК вопросы Дотком, добавив, что она «позорит ЕС».

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

24 мая ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.