Первые похороны прошли после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

15:13, 24 мая 2026Россия

В Старобельске похоронили студентку, погибшую при ударе ВСУ по колледжу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Старобельске прошли первые похороны после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Похоронили одну из студенток — Анну Погрибниченко. Ей было 19 лет.

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в них суммарно находились 86 человек. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

Жертвами атаки стали 21 студент. Еще 60 человек получили различные травмы.

