Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 24 мая 2026Бывший СССР

В МИД РФ порекомендовали Макрону попросить у французских СМИ фото из Старобельска

Захарова: Кадры из Старобельска показывают, что Макрон финансирует терроризм
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска. Ее цитирует ТАСС.

Захарова так отреагировала на заявление Макрона о том, что Франция укрепилась в желании поддерживать Украину после массированного удара Вооруженных сил России с использованием ракеты «Орешник». «Пусть попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — посоветовала Захарова.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек.

Президент России Владимир Путин дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

24 мая Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    Врач раскрыла признаки аллергии на алкоголь

    Облившего россиянку кислотой задержали

    Распространение опасного вируса не удалось остановить

    В МИД РФ порекомендовали Макрону попросить у французских СМИ фото из Старобельска

    В Киеве заявили об отсутствии средств для перехвата «Орешника»

    Москвичей попросили не бросаться в водоемы раньше времени

    Трамп опубликовал изображение с Обамой в тюремной робе

    Назван виновник аварии с известным российским футболистом в Москве

    Зеленский отверг предложение Мерца по Украине из-за безнаказанности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok