В МИД РФ порекомендовали Макрону попросить у французских СМИ фото из Старобельска

Захарова: Кадры из Старобельска показывают, что Макрон финансирует терроризм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала президенту Франции Эммануэлю Макрону попросить у французских журналистов кадры из Старобельска. Ее цитирует ТАСС.

Захарова так отреагировала на заявление Макрона о том, что Франция укрепилась в желании поддерживать Украину после массированного удара Вооруженных сил России с использованием ракеты «Орешник». «Пусть попросит французских журналистов, которые сейчас в Старобельске, показать ему кадры разбомбленного колледжа и двух десятков убитых детей — может, это укрепит его в мысли, что он финансирует терроризм», — посоветовала Захарова.

Вооруженные силы Украины в ночь на 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 человек.

Президент России Владимир Путин дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на атаку.

24 мая Российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам.