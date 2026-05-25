Мир
01:05, 25 мая 2026Мир

В США признали провал своего плана по уничтожению России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США планировали уничтожить Россию, но потерпели неудачу, что вынудило их поменять свою стратегию. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, Вашингтон хотел добиться краха Москвы с помощью прокси-войны на Украине, чтобы получить ресурсы для сохранения статуса мирового гегемона. Однако, как отметил Джонсон, этот план провалился, поэтому теперь США придется сменить вектор экспансии.

«Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления комплексного стратегического российско-американского диалога.

