Джонсон: Планы США в отношении России потерпели крах

США планировали уничтожить Россию, но потерпели неудачу, что вынудило их поменять свою стратегию. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, Вашингтон хотел добиться краха Москвы с помощью прокси-войны на Украине, чтобы получить ресурсы для сохранения статуса мирового гегемона. Однако, как отметил Джонсон, этот план провалился, поэтому теперь США придется сменить вектор экспансии.

«Они будут двигаться с севера на юг. Таким образом, глобальная конкуренция заключается в том, что страны пытаются реорганизовать свою деятельность, чтобы получить ресурсы, необходимые для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления комплексного стратегического российско-американского диалога.